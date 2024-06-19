للمرة الخامسة.. أثيوبيا تستعد للمرحلة الجديدة لملء "سدّ النهضة"

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تستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه في سد النهضة الذي يبدأ نهاية تموز المقبل، إذ حسب خبير المياه المصري عباس شراقي، فإن مخزون بحيرة سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3 منذ شباط الماضي حيث أن كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا تعادل كمية المياه المستخدمة في توليد الكهرباء، وقد توقف التخزين الرابع في التاسع من أيلول 2023 عند تخزين 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 تشرين الاول، 8 تشرين الثاني 2023 لخفض منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط، وتم إغلاقهما 27 كانون الثاني 2024 بعد تصريف حوالي 6 مليار م3 خلال الثلاثة أشهر وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 أمتار حتى منسوب 615م".وتابع شراقي: "لم تستفد منهم إثيوبيا في إنتاج الكهرباء، وسوف يتم تعويض هذه الكمية خلال الأسابيع القادمة حيث يزيد فيها معدل الأمطار عن الخارج من التوربينين (50 مليون م3/يوم)، ومن المتوقع أن تستعيد البحيرة مستوى العام الماضي بدءا من 20 تموز القادم (الخط الأحمر في الصورة)، وحينئذ يبدأ التخزين الخامس.وأشار إلى أن كل متر مكعب يخزن في إثيوبيا يعد خصما من الإيراد المصري، وسوف يعود جزء منه فيما بعد مع تشغيل التوربينات، ويتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصري خلال فترة التخزين من بحيرة ناصر بصرف النظر عن الوارد من النيلين الأبيض والأزرق. (روسيا اليوم)