29
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
34
o
بشري
30
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للمرة الخامسة.. أثيوبيا تستعد للمرحلة الجديدة لملء "سدّ النهضة"
Lebanon 24
19-06-2024
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه في سد النهضة الذي يبدأ نهاية تموز المقبل، إذ حسب خبير المياه المصري عباس شراقي، فإن مخزون بحيرة سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3 منذ شباط الماضي حيث أن كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا تعادل كمية المياه المستخدمة في توليد الكهرباء، وقد توقف التخزين الرابع في التاسع من أيلول 2023 عند تخزين 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 تشرين الاول، 8 تشرين الثاني 2023 لخفض منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط، وتم إغلاقهما 27 كانون الثاني 2024 بعد تصريف حوالي 6 مليار م3 خلال الثلاثة أشهر وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 أمتار حتى منسوب 615م".
Advertisement
وتابع شراقي: "لم تستفد منهم إثيوبيا في إنتاج الكهرباء، وسوف يتم تعويض هذه الكمية خلال الأسابيع القادمة حيث يزيد فيها معدل الأمطار عن الخارج من التوربينين (50 مليون م3/يوم)، ومن المتوقع أن تستعيد البحيرة مستوى العام الماضي بدءا من 20 تموز القادم (الخط الأحمر في الصورة)، وحينئذ يبدأ التخزين الخامس.
وأشار إلى أن كل متر مكعب يخزن في إثيوبيا يعد خصما من الإيراد المصري، وسوف يعود جزء منه فيما بعد مع تشغيل التوربينات، ويتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصري خلال فترة التخزين من بحيرة ناصر بصرف النظر عن الوارد من النيلين الأبيض والأزرق. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
13:38 | 2024-06-18
18/06/2024 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
15:04 | 2024-06-18
18/06/2024 03:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
Lebanon 24
ايران حذّرت حزب الله.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن اغتيال نصرالله: "نعرف موقعك"
08:00 | 2024-06-18
18/06/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
13:46 | 2024-06-18
18/06/2024 01:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
13:30 | 2024-06-18
18/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:15 | 2024-06-19
نتنياهو لبن غفير: عليك إثبات أنك لا تسرب أسرار الدولة للانضمام للهيئة المصغرة
07:08 | 2024-06-19
معارك رفح "الشرسة".. مسؤول عسكري يعترف بصعوبة المعركة
07:06 | 2024-06-19
شبيه بما جرى في موسكو.. تحذير من هجوم إرهابي خلال "يورو 2024"
07:00 | 2024-06-19
تسبب في وفاة مئات الحجاج.. ما هو "الإجهاد الحراري"؟
06:48 | 2024-06-19
آخر تقرير أممي.. ماذا كشف عن "هجمات إسرائيل" في غزة؟
06:40 | 2024-06-19
لـ"مصابي غزة".. مقترحٌ من دولة أوروبية وهذا مضمونه
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 14:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
19/06/2024 14:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
19/06/2024 14:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24