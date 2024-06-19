بعد هجوم للحوثيين.. غرق سفينة الشحن "توتور" في البحر الأحمر

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غرقت سفينة شحن بعد أيام من تعرضها لهجوم شنه الحوثيون في اليمن، ويعتقد أنه أدى إلى مقتل أحد البحارة على متنها، في ثاني حادث من نوعه خلال الحملة التي يشنها الحوثيون، حسبما أعلنت سلطات في وقت مبكر اليوم الأربعاء.يمثل غرق السفينة "توتور" في البحر الأحمر ما يبدو أنه تصعيد جديد من جانب الحوثيين خلال حملتهم التي تستهدف الشحن عبر الممر البحري الحيوي على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.ووقع الهجوم رغم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة منذ أشهر في المنطقة، التي شهدت خوض البحرية الأميركية أشد قتال بحري منذ الحرب العالمية الثانية، وسط هجمات شبه يومية تستهدف السفن التجارية والحربية.