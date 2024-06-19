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ما الهدايا التي تبادلها بوتين وكيم؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:06
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تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الهدايا، أثناء زيارة الأول إلى بيونغ يانغ، الأربعاء.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف لوسائل الإعلام الروسية المرافقة للوفد الرئاسي إلى كوريا الشمالية، إن بوتين وكيم تبادلا الهدايا.
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وأوضح أن الرئيس الروسي قدم لكيم سيارة "أوروس" ثانية، وهي سيارة فاخرة روسية الصنع، بالإضافة إلى طقم شاي.

أما بالنسبة للهدايا المقدمة للرئيس الروسي، فقد أشار أوشاكوف بحسب وكالة "تاس"، إلى أن بوتين تلقى أعمالا فنية "تمثله".

وأضاف: "إنها هدايا جميلة. هناك عدة أشكال مختلفة، من الصور، وكلها فنية، والتماثيل النصفية".
 
ووقع بوتين وكيم "اتفاق شراكة استراتيجية"، بعد محادثاتهما في عاصمة كوريا الشمالية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الروسية. (سكاي نيوز عربية) 
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