أميركا تُؤجل بيع 50 طائرة "إف - 15" لإسرائيل

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البيت الأبيض قرر تأجيل بيع 50 طائرة "إف 15" لتل أبيب.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة إنه "لا توجد سياسة لإبطاء عمليات نقل الأسلحة"، مشيرا إلى "أننا ننظر من الناحية التكتيكية إلى التوقيت". (روسيا اليوم)

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