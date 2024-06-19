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عربي-دولي

أميركا تُؤجل بيع 50 طائرة "إف - 15" لإسرائيل

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:19
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البيت الأبيض قرر تأجيل بيع 50 طائرة "إف 15" لتل أبيب.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة إنه "لا توجد سياسة لإبطاء عمليات نقل الأسلحة"، مشيرا إلى "أننا ننظر من الناحية التكتيكية إلى التوقيت". (روسيا اليوم)
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طائرات

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