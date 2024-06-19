29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
39
o
زحلة
39
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
39
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تقرير يُحذّر... أزمة جديدة قد تضرب المصارف
Lebanon 24
19-06-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ محللين أطلقوا تحذيراً قالوا فيه "قد يقود التركيز العالي للغاية على قروض العقارات التجارية المتعثرة إلى موجة أخرى من حالات فشل المصارف في أميركا".
فمنذ بدء موجة ارتفاع أسعار الفائدة قبل عامين، تم إيلاء اهتمام كبير للعقارات التجارية مع تزايد الشكوك حول قدرة أصحاب العقارات على إعادة تمويل الديون.
Advertisement
وارتفعت حالات التخلف عن السداد في كافة أنحاء القطاع وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب، وخاصة بالنسبة للمباني المكتبية، التي عانت من اتجاهات العمل عن بعد بعد جائحة كورونا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد راجعت أخيراً توقعاتها لتأخر سداد المكاتب إلى 8.4 بالمئة و11 بالمئة لعامي 2024 و2025 على التوالي.
وكان المقرضون الرئيسيون للقطاع من المصارف الإقليمية متوسطة الحجم، وتزايدت المخاوف من التداعيات في "وول ستريت".
ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، فقد شاهد المقرضون الإقليميون الذين قفزوا إلى العقارات الأصول تنخفض إلى جزء بسيط من قيمتها القصوى.
وقال رئيس قسم العقارات العالمي في شركة بيمكو جون موراي: "مع نمو القروض المتعثرة بسبب آجال الاستحقاق، نتوقع أن تبدأ المصارف في بيع هذه القروض الأكثر تحدياً لتقليل تعرضها للقروض المتعثرة".
وفي الوقت عينه، أوضحت دراسة أن المصارف الكبرى قد تكون أكثر عرضة للانهيار المحتمل مما يُفهم عادةً، نظرًا للإقراض غير المباشر عبر خطوط الائتمان لصناديق الاستثمار العقاري.
وتتعرض هذه الصناديق أيضًا لضغوط تحت وطأة قطاع العقارات، حيث ينسحب مستثمرو صناديق الاستثمار العقاري بسرعة.
وأضاف موراي أن صناديق الديون الأميركية غير المصرفية تشكل أيضًا مشكلة، نظرًا لأنها مسؤولة عن أكثر من 200 مليار دولار من القروض التي من المقرر أن تستحق في العام المقبل. (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
Lebanon 24
بعيدا عن الإعلام... من هو الشخص الذي التقاه هوكشتاين في لبنان وماذا قال له؟
13:38 | 2024-06-18
18/06/2024 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
Lebanon 24
حريق داخل منزل... وعائلة تُحاصرها النيران
15:04 | 2024-06-18
18/06/2024 03:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
Lebanon 24
توقيف فنان معروف جدّاً... كان يقود سيارته وهو بحالة سكر
13:46 | 2024-06-18
18/06/2024 01:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
05:39 | 2024-06-19
19/06/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
Lebanon 24
"حزب الله" حدّد 3 أنواع من الأهداف الإسرائيليّة في فيديو "هدهد".. ما هي؟
13:30 | 2024-06-18
18/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:35 | 2024-06-19
إسرائيل ألقت منشورات فوق سوريا... ماذا ورد فيها عن "الحزب"؟
09:33 | 2024-06-19
المفوضية الأوروبية "تُوبّخ" فرنسا... ما السبب؟
09:30 | 2024-06-19
بعد كارثة غواصة "تيتان".. ما هي خطة أحد مؤسسي OceanGate؟
09:18 | 2024-06-19
سجال بين حزبيّ نتنياهو وبن غفير.. وتلويح بـ"جهاز كشف الكذب"
09:14 | 2024-06-19
قراءات وتحليلات... هذا ما قِيلَ داخل إسرائيل عن طائرات "حزب الله"
08:54 | 2024-06-19
السلطة الفلسطينية.. هل فعلاً ستنهار خلال الصيف؟
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 16:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
19/06/2024 16:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
19/06/2024 16:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24