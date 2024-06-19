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عربي-دولي

نتنياهو لبن غفير: عليك إثبات أنك لا تسرب أسرار الدولة للانضمام للهيئة المصغرة

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:15
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ألمح حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقوم بتسريب محادثات ومناقشات سرية من المجلس الوزاري السياسي الأمني.
 
وفي الإعلان الذي نشره "الليكود"، أشار إلى طلب بن غفير الانضمام إلى حكومة الحرب، كاشفا أن "نتنياهو قال لبن غفير: من يريد أن يكون شريكا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".
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يذكر أن بن غفير قد اتهم بتسريب مناقشات مغلقة عدة مرات، بما في ذلك من قبل المفوض يعقوب شبتاي الذي ادعى أن الوزير كان "يسجل محادثات شخصية". (روسيا اليوم) 
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