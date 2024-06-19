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عربي-دولي

شبيه بما جرى في موسكو.. تحذير من هجوم إرهابي خلال "يورو 2024"

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:06
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حذرت السلطات الألمانية من وقوع هجوم إرهابي محتمل خلال بطولة يورو 2024، وفقا لما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز".

ونقلت الصحيفة بيانا عن رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، توماس هالدينوانغ، قال فيه: "السيناريو المحتمل هو هجوم منسق واسع النطاق، مماثل لذلك الذي شهدناه مؤخرا في موسكو".
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وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر، إلى أن ألمانيا خلال يورو 2024 تقع تحت نيران تنظيم الدولة الإسلامية "داعش بولاية خراسان"، والجناح الأفغاني لتنظيم "الدولة الإسلامية".
 
ونشر الأخير مؤخرا رسما توضيحيا مع تعليق "سجل الهدف الأخير"، تظهر مسلحا يحمل مسدسا في ملعب لكرة القدم، والذي يشير بوضوح إلى نواياهم. (روسيا اليوم) 

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