معارك رفح "الشرسة".. مسؤول عسكري يعترف بصعوبة المعركة

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قال قائد لواء ناحال بجيش الاحتلال الإسرائيلي يائير زوكرمان إن "هناك أنفاقا في كل البيوت تقريبا بمدينة رفح، المعارك مضنية".وقال زوكرمان إن جنوده عثروا خلال الأيام القليلة الماضية فقط على 17 نفقا في رفح، وإن تلك الأنفاق تربط بين منازل الأحياء مُشكّلة متاهة كبيرة، وإن بيوت المدينة مرتبطة بعضها ببعض عن طريق فتحات في الجدران.وأوضح القائد العسكري الإسرائيلي، خلال مقابلة أجرتها معه جيروزاليم بوست في رفح حيث يدير الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، أن حماس تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها.وقال إن من بين التحديات التي تواجه قواته تفخيخ المنازل والغرف في المدينة قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، وتفجيرها عن بعد.وقالت جيروزاليم بوست إن زوكرمان أطلع الصحفيين -الذين سمحت لهم إسرائيل بالذهاب إلى رفح وإجراء تقارير من هناك- على صورة لباب خزانة مفتوح وخلفه فتحة في الجدار الخرساني تؤدي للمنزل المجاور.وقال زوكرمان "هذه ساحة معركة من نوع مختلف" مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تقاتل شبرا شبرا في رفح، وإن "الجنود يقاتلون فوق الأرض وتحتها". (الجزيرة)