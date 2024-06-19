رئيس شركة "بوينغ" للطائرات: الوضع خطير

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أقر رئيس شركة "بوينغ" ديف كالهون بـ"خطورة" الوضع بشأن نوعية إنتاج مجموعة صناعة الطيران، مؤكداً أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي، أن "تقدماً أحرز في هذا المجال".وقد جلس وراء كالهون في صفوف الحضور أقارب ضحايا سقطوا في حوادث تحطم طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس 8" في 2018 و2019 وقد رفعوا صور هؤلاء.وقبل البدء بالإدلاء بإفادته استدار كالهون وقدم اعتذارات "باسم كل موظفي "بوينغ" عبر العالم الحاليين والسابقين على خسارتهم".وقال: "ثقافة عملنا ليست بمثالية لكننا نتخذ إجراءات ونتقدم".وأضاف "ندرك خطورة الوضع ونتعهد المضي قدماً بشفافية كاملة وتحمل مسؤولية". (العربية)