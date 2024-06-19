Advertisement

عربي-دولي

لأنّها لا تستطيع الوصول إلى السنوار.. ماذا طلبت قطر من اسماعيل هنية؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1213554-638544070290472880.png
Doc-P-1213554-638544070290472880.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وسط مساع لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول مطلع على الأمر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن حث هنية على "تقديم تنازلات" بشأن المراجعات التي قدمتها الحركة الأسبوع الماضي، على المقترح الإسرائيلي بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.
Advertisement

وذكر مصدر آخر مطلع أن "العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هي مطالبة حماس لإسرائيل بالموافقة على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الصفقة، في حين تصر إسرائيل على أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا بعد إطلاق سراح جميع الرهائن وإزاحة حماس من السلطة".
 
وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون منطقة الشرق الأدنى باربرا ليف، كشفت خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس الشيوخ أن "هناك إحباطا مفهوما للغاية من جانب أسر الرهائن، ومن أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يقولون: ألا تستطيع قطر أن تفعل المزيد؟ ألا تستطيع الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على قطر للضغط أكثر على حماس؟".

وأضافت: "هناك عدد من المسؤولين السياسيين لحماس في الدوحة، ويتم الضغط عليهم من قبل مسؤولي قطر. أستطيع أن أؤكد لكم أنهم يضغطون عليهم".

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن "الدوحة ليس لديها نفس النفوذ على زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار"، الذي يعتبر صانع القرار النهائي. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2024-06-19
09:33 | 2024-06-19
09:30 | 2024-06-19
09:18 | 2024-06-19
09:14 | 2024-06-19
09:00 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24