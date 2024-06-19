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عربي-دولي
السلطة الفلسطينية.. هل فعلاً ستنهار خلال الصيف؟
Lebanon 24
19-06-2024
|
08:54
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تحاول حكومة الاحتلال فرض أشد القيود والتضيقات على الفلسطينيين بتدمير الإقتصاد الفلسطيني كلياً من خلال إحتجاز أموال المقاصة، وقرصنتها، وفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، وفي أعقاب هذه الإجراءات المُمارسة ضد السلطة انتشرت تحذيراتٍ دولية تحذر من خطورة إنهيار السلطة فعلياً خلال الصيف الحالي فما مدى دقة ذلك؟
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فعليًا، تسلمت السلطة آخر دفعات المقاصة خلال شهر نيسان المنصرم وكان قيمتها 194 مليون شيكل بناء على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، وتم صرف رواتب شهر شباط للموظفين بنسبة 70% حيث خصمت الحكومة الإسرائيلية 52 مليون شيكل من مخصصات الأسرى و 235 مليون شيكل من مستحقات قطاع غزة.
يتزامن ذلك مع ركودٍ إقتصادي غير مسبوق بالضفة الغربية وإغلاق الأراضي المحتلة أمام العمال الفلسطينيين فضلاً عن تقطيع أواصال الضفة الغربية بالحواجز والاقتحامات التي تؤثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تدمر المنشآت التجارية والإقتصادية في مدن الضفة.
وحول خطورة الإنهيار هذه صرح وزير الخاريجية النرويجي إسبن بارث من خطورة إنهيار السلطة خلال الصيف الحالي في ظل استمرار العقوبات المفروضة عليها والصراع القائم في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن حدوث إنهيار السلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وحول قضية الإنهيار قال المحلل الإقتصادي ثابت أبو الروس أن العقوبات الإسرائيلية المفروضة على السلطة هي ناتجة عن ضغطٍ سياسي إسرائيلي داخلي زاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هذه العقوبات واحتجاز أموال المقاصة كلها تشكل ظروفاً في غاية الصعوبة تواجهها السلطة.
وأضاف أبو الروس أن التصريح النرويجي هو بمثابة دق ناقوس الخطر لتنبيه العالم وإسرائيل من مغبة إنهيار السلطة ولكن الإنهيار لن يحدث بهذه السهولة التي تناولتها تلك التصريحات.
ويرى أبو الروس أن السلطة لديها من الدول المانحة والداعمة ما يقومها أمام خطر الإنهيار إضافة إلى مساعي دولية تُبذل لمنع عملية الإنهيار هذه. (شبكة قدس)
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