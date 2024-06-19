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سجال بين حزبيّ نتنياهو وبن غفير.. وتلويح بـ"جهاز كشف الكذب"

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:18
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لمح حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري، بينما طالب حزب القوة اليهودية الذي يترأسه بن غفير بإخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب.
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.

وبن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.

وذكر حزب الليكود أن نتنياهو قال لبن غفير: "من يريد أن يكون شريكا في فريق استشاري أمني محدود يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، في إشارة إلى اتهام بن غفير بتسريب مناقشات مغلقة وتسجيل محادثات شخصية خلال تلك المناقشات.

وردا على ذلك، أعلن حزب القوة اليهودية أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، بما يشمل أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي ركب جهازا مماثلا العام الماضي. (سكاي نيوز)
 
 
 
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