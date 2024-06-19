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إقتصاد

المفوضية الأوروبية "تُوبّخ" فرنسا... ما السبب؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:33
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وجهت المفوضية الأوروبية، توبيخا لفرنسا لانتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات المبكرة التي تميّزت بوعود الإنفاق السخية.

وستكون هذه الأخبار بمثابة ضربة لماكرون لأن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا إلى صندوق الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017. (سكاي نيوز)
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