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عربي-دولي

مأساة في مصر.. انهيار عقار سكني مكوّن من 3 طوابق

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:17
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انهار عقار مكون من 3 طوابق، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، في مصر، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.
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وتم فرض طوق أمني بمحيط المنزل المنهار، وتحرير محضر، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب سقوط العقار. (روسيا اليوم)
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