مأساة في مصر.. انهيار عقار سكني مكوّن من 3 طوابق

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انهار عقار مكون من 3 طوابق، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، في مصر، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.وقد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن رفقة قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها للتعامل في حالة وجود أي إصابات.وتم فرض طوق أمني بمحيط المنزل المنهار، وتحرير محضر، والإحالة للنيابة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب سقوط العقار. (روسيا اليوم)