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غارات أميركية بريطانية على مدينة الحديدة اليمنية

Lebanon 24
19-06-2024 | 11:20
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 3 غارات محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

 وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر مقتضب إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة".

 ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الأمريكي أو البريطاني.

 وتعد الحديدة المطلة على البحر الأحمر أكثر المحافظات التي تعرضت لغارات أمريكية بريطانية منذ بدء عمليات الدولتين في اليمن مطلع العام الجاري.

 كما تعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وعدد من الجزر.

( الأناضول)
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