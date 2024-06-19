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وزير إسرائيلي: سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:05
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أبلغ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بأنه سيعارض مع أعضاء آخرين بالكنيست (البرلمان) من حزب الليكود قانون التجنيد بشكله الحالي.

 جاء ذلك في بيان نشره بركات وهو أحد أقطاب حزب الليكود (32 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) برئاسة نتنياهو، على حسابه بمنصة "إكس".

 وقال بركات: "أبلغت رئيس الوزراء بعد التصويت الفني أنني سأعارض قانون التجنيد بشكله الحالي في التصويتات التالية، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الحزب".

 وأضاف: "من أجل كسب الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى مزيد من الجنود. دون النصر في المعركة، لن يكون هناك بلد ولا توراة". (الأناضول)

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