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عربي-دولي

إلى سوريا وأفغانستان.. نائب شولتس يؤيد ترحيل الإرهابيين من ألمانيا

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:35
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أعرب روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تأييده لترحيل الإرهابيين والخطرين من ألمانيا.

وقبل توجهه في جولة إلى شرق آسيا تشمل كوريا الجنوبية والصين؛ قال هابيك الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ، (الأربعاء) إن هؤلاء الأشخاص وكذلك مرتكبي جرائم القتل لا يمكنهم أن يستندوا إلى الحصول على حماية من البلد الذي يطأون نظامه بأقدامهم.

وفي إشارة إلى جريمة العنف التي جرى ارتكابها بحق عدة أشخاص في مدينة مانهايم وأدت إلى وفاة شرطي متأثراً بإصابته، قال هابيك: "هذا يعني بشكل صريح أنني أعتقد أن شخصاً مثل مرتكب جريمة قتل الشرطي يجب أن يدان، ويجب أن يقضي عقوبته وبعد ذلك يمكن، بل يجب أن يرحَّل، أما عن كيفية حدوث هذا الأمر بالتفصيل، فإن وزيرة الداخلية تعكف على دراسة هذا، ومن الجيد أنها تنظر في الأمر".

 يذكر أن مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا المزمع بدؤه في مدينة بوتسدام (الأربعاء) يبحث المطلب المثير للجدل الخاص بإتاحة إمكانية ترحيل المجرمين الخطرين والخطرين الإسلامويين إلى سوريا وأفغانستان.

(الشرق الأوسط)
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