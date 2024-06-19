حماس: إقدام الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني إمعان في الجرائم

نددت حركة حماس، الأربعاء، بإقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وقالت إن "هذه الجريمة لن تغير من واقعه".

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر حساباتها الرسمية على منصة تلغرام، تعليقا على بث الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق الخراب الذي أحدثه في معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

وأضافت أن "إقدام جيش الاحتلال الإرهابي على تدمير معبر رفح بكافة مبانيه ومرافقه، هو إمعان في الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، وتأكيد على سلوك الاحتلال الفاشي الذي يحاول عزل قطاع غزة عن العالم، والاستمرار في جريمة الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

وشددت على أن هذا السلوك بمثابة "جريمة" لكنها "لن تغير من واقع المعبر".

ولفتت الحركة إلى أنه رغم عمليات التخريب والتدمير الإسرائيلية لمعبر رفح "سيبقى معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وسيُعاد تشغيله بإرادة فلسطينية بعد كنس الاحتلال عنه، ودحر عدوانه عن كافة مناطق قطاع غزة"، بحسب البيان ذاته. (الأناضول)