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غوتيريش: العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:05
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن أسفه إزاء حوادث العنف الجنسي المبلغ عنها في السودان وهايتي وإسرائيل، بحسب تقارير 2023.

 جاء ذلك في بيان نشره بمناسبة يوم منع العنف الجنسي في مناطق النزاع الموافق 19 حزيران سنويا، تطرق خلاله إلى الدول التي برزت في قضايا العنف الجنسي خلال العام الماضي.

 وأكد غوتيريش أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات "شكل مدمر من أشكال العدوان والقمع، وله آثار ضارة دائمة على الصحة الجسدية والجنسية والإنجابية والعقلية للناجين، ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات".

وأضاف: "خلال العام الماضي، تم الإبلاغ عن حوادث مروعة للعنف الجنسي من السودان إلى هايتي وإسرائيل، وبينما يقضي الناجون حياتهم كلها في التعافي، غالبا ما يتجول الجناة أحرارا".

 وأكد غوتيريش أن "الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية واستهداف العاملين في مجال الصحة تقوض بشكل خطير إمكانية حصول الناجين (من حوادث العنف الجنسي) على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي". (الأناضول)

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