الحرس الروسي يكشف عن مخبأ كبير للمتفجرات فى "خيرسون" الأوكرانية

أعلن متحدث باسم الحرس الروسي اليوم، مصادرة متفجرات وذخائر تم اكتشافها في ثلاثة مخابئ بإحدى البلدات في مقاطعة خيرسون.

وقال المتحدث: "نتيجة لأعمال موجهة خاصة في إحدى بلدات منطقة غينيتشيسك بمقاطعة خيرسون، اكتشف ضباط الشرطة بمشاركة شرطة مكافحة الشغب التابعة للحرس الروسي، ثلاثة مخابئ للمتفجرات والذخائر".

وأضاف: "عثر ضباط إنفاذ القانون على قنبلتين مزودتين بصمامات، وأكثر من 150 طلقة عيار 5.45 ملم، و4 صواعق كهربائية، و10 عبوات TNT، ولغم مضاد للأفراد ذو تدمير موجه من طراز MON-50، بالإضافة إلى صاروخ من طراز غراد".

وأوضح أن الصاعق الموجود في صاروخ "غراد" تعرض لأضرار ميكانيكية وتم تدميره بسبب انفجار. وتم ضبط باقي المواد الخطرة وتسليمها إلى الشرطة.

وأشار المتحدث باسم الحرس الروسي إلى أن هذه المخابئ كانت موجودة في مبان ملحقة بمنازل خاصة. (روسيا اليوم)