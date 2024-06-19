غالانت: الوضع عند الحدود اللبنانية سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الأربعاء، إن الوضع في الشمال عند الحدود اللبنانية سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة.

جاء ذلك في نهاية تقييم للوضع أجراه غالانت في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، وفق منشور بحسابه على منصة "إكس"، وإعلام عبري.

وكتب غالانت: "قلت في نهاية تقييم الوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) وقائد القيادة الشمالية (أوري غوردين) وقائد القوات الجوية (تومر بار) إن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة وتواصل الاستعداد ضد كل تهديد يأتي إلينا سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".

وتابع: "علينا أن نتذكر الوضع الأساسي، أن حزب الله بدأ الحرب ضدنا في 8 تشرين الأول الماضي بعد يوم واحد من حماس، ومنذ ذلك الحين لم يوقفها". (الأناضول)