الرئيس القبرصي يعلّق على تصريحات السيد نصر الله.. ماذا قال؟

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علّق الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على التهديد الذي وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، لبلاده، قائلاً إن "قبرص غير متورطة في أي صراعات عسكرية".وقال خريستودوليدس: "قبرص غير متورطة في أية صراعات عسكرية، وتعتبر نفسها جزءاً من الحل وليس المشكلة".وأكد أن "دور بلاده يتمثل كجهة مساعدة إنسانية".وأضاف: "ممرّنا الإنساني الخاص بغزة شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار".وتابع: "لدينا قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية، وسنعالج الأمر من خلال هذه القنوات".كما أقرّ خريستودوليدس أن "تصريحات نصر الله مثيرة للقلق".