Advertisement

عربي-دولي

الرئيس القبرصي يعلّق على تصريحات السيد نصر الله.. ماذا قال؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 18:04
A-
A+
Doc-P-1213748-638544427148996376.jpg
Doc-P-1213748-638544427148996376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على التهديد الذي وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، لبلاده، قائلاً إن "قبرص غير متورطة في أي صراعات عسكرية".
وقال خريستودوليدس: "قبرص غير متورطة في أية صراعات عسكرية، وتعتبر نفسها جزءاً من الحل وليس المشكلة".
Advertisement
وأكد أن "دور بلاده يتمثل كجهة مساعدة إنسانية".
وأضاف: "ممرّنا الإنساني الخاص بغزة شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار".
وتابع: "لدينا قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية، وسنعالج الأمر من خلال هذه القنوات".

كما أقرّ خريستودوليدس أن "تصريحات نصر الله مثيرة للقلق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:45 | 2024-06-19
16:35 | 2024-06-19
16:32 | 2024-06-19
16:10 | 2024-06-19
16:05 | 2024-06-19
16:00 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24