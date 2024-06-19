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عربي-دولي
الرئيس القبرصي يعلّق على تصريحات السيد نصر الله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
19-06-2024
|
18:04
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علّق الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على التهديد الذي وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، لبلاده، قائلاً إن "قبرص غير متورطة في أي صراعات عسكرية".
وقال خريستودوليدس: "قبرص غير متورطة في أية صراعات عسكرية، وتعتبر نفسها جزءاً من الحل وليس المشكلة".
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وأكد أن "دور بلاده يتمثل كجهة مساعدة إنسانية".
وأضاف: "ممرّنا الإنساني الخاص بغزة شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار".
وتابع: "لدينا قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الحكومتين اللبنانية والإيرانية، وسنعالج الأمر من خلال هذه القنوات".
كما أقرّ خريستودوليدس أن "تصريحات نصر الله مثيرة للقلق".
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