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عربي-دولي

دولة جديدة تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.. من هي؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:20
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ستدرج كندا، الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وقد تحقق مع كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين المقيمين في البلاد، وفق ما أعلنه وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان اليوم الأربعاء.
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وقال الوزير للصحفيين: "ستستخدم كندا كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن الإعلان يأتي عقب "أدلة قوية ومقنعة للغاية".
 
ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.

وقال لوبلان ردا على سؤال عن تأخر القرار إن الخطوة اتخذت بناء على القانون وبعد استشارة أجهزة الأمن وليس نتيجة لضغوط سياسية.

وأضاف الوزير "قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم".

وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن
للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.

وأعلنت كندا في تشرين الأول 2022 أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.
 
وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية، وقد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012.

وتتهم دول غربية الحرس الثوري بتنفيذ حملة عمليات إرهابية دولية، وتنفي إيران تلك الاتهامات. (العربية)
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