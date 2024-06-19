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عربي-دولي

"هددتهم بالطرد": قطر تقترب من فرض عقوبات على حماس.. لدفعها لاستئناف المفاوضات؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:34
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أبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل، أن قطر تقترب من فرض عقوبات على حماس لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وحسبما ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلية، فإن واشنطن بعثت لتل أبيب رسالة مفادها أن قطر تقترب من فرض عقوبات على حماس إذا لم تعد الحركة إلى طاولة المفاوضات.
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وأشار الموقع إلى تفاؤل المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية استئناف المفاوضات "قريبا"، إذا نجحت قطر في الضغط على حماس.


وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤول أميركي في الشهر الجاري قوله إن "قطر قامت فعليا بتهديد قادة حماس بالطرد من أراضيها إذا رفضت الحركة صفقة التهدئة".

وأضاف المسؤول أن "واشنطن حثت قطر على الإعلان أنها ستطرد قيادات حماس إذا لم تقبل الحركة الصفقة".

ووقتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسؤولين القطريين وجهوا انتقادات لحماس فيما يتعلق بصفقة التهدئة وأعربوا عن خيبة أملهم من سلوك الحركة.

وتابعت القناة قائلة إن القطريين يقتربون من فرض عقوبات على حماس ويمارسون ضغوطا شديدة على قيادتها للقبول بالمقترح الأميركي للتهدئة ولو بالمرحلة الأولى منه على الأقل.

ويوم الإثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تبذل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب في غزة، وذلك وسط تبادل الاتهامات بين حماس التي تؤكد إبدائها مرونة عالية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، وإسرائيل التي ترى أن رد الحركة سلبي. (سكاي نيوز)
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