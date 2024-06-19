في غارة جوية على سوريا... القيادة الأميركية تعلن مقتل مسؤول كبير في داعش

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يوم الأربعاء إنها قضت على أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي المسؤول الكبير بتنظيم "داعش" في غارة جوية شنتها في سوريا.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

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وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".





وأشارت في بيانها إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 حزيران 2024.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة". (روسيا اليوم)