بعد زيارته كوريا الشمالية.. بوتين في فيتنام

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قادما من كوريا الشمالية، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس الفيتنامي ورئيس الوزراء.وهذه هي الزيارة الخامسة لبوتين بصفته رئيسا إلى فيتنام وكان آخرها في ألفين وسبعة عشر.بوتين أعرب عن امتنانه للسلطات الفيتنامية لموقفها الذي وصفه بالمتوازن بشأن الحرب في أوكرانيا. (العربية)