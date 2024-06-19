Advertisement

عربي-دولي

المباحثات بين أردوغان وبايدن قد تعقد في تموز

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1213780-638544625375338681.jpg
Doc-P-1213780-638544625375338681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر تركية بأن المباحثات المؤجلة سابقا بين الرئيسين التركي والأميركي رجب طيب أردوغان وجو بايدن قد تعقد على هامش قمة حلف "الناتو" في واشنطن بين يومي 9 و11 تموز المقبل.
 
وذكرت وزارة الخارجية التركية أن زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤها في 9 أيار الماضي، لكن تم تأجيلها إلى موعد لاحق "مناسب لكلا الجانبين، بسبب عدم الاتساق في الجداول الزمنية".
Advertisement
 
وأوضح الرئيس التركي في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن إلغاء الزيارة إلى الولايات المتحدة والاجتماع المقرر مع الرئيس جو بايدن كان سببه جدول الحفلات المزدحم.
وذكرت قناة "خبر تورك" التلفزيونية نقلا عن المصادر أن "أردوغان سيتوجه إلى واشنطن لحضور قمة قادة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد بين يومي 9 و11 تموز". ووفقا للقناة، فإن البند الأكثر سخونة على جدول أعمال القمة سيكون الصراع في أوكرانيا.
وأشارت القناة أيضا إلى أنه "من المتوقع أن يلفت أردوغان انتباه قادة الحلف إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة"، وبحسب المصادر، فمن المقرر أيضا أن تعقد المفاوضات المؤجلة بين أردوغان وبايدن على هامش القمة.
وأوضحت "خبر تورك" أنه "في أيار من العام الماضي، تم تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق بسبب عدم توافق برامج الزعيمين". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2024-06-20
01:08 | 2024-06-20
01:00 | 2024-06-20
00:59 | 2024-06-20
00:55 | 2024-06-20
00:50 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24