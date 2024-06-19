زعيم إيراني معارض يدعم المرشح الرئاسي بزشكيان

أعلن حسين كروبي، نجل أحد قادة الحركة الخضراء والرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، أعلن أن والده يدعم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الطارئة.

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إلى ذلك قال نجل مهدي كروبي في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، إن والده يدعم مسعود بزشكيان الذي رشحه التيار الإصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية.



ويعد شيخ مهدي كروبي أحد السياسيين الإيرانيين الذين واجهوا قيودا في أعقاب احتجاجات عام 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية على خلفية اتهام السلطات بتزوير الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد، وخضع كروبي بدون محاكمة للإقامة الجبرية منذ عام 2010 مع زعيم آخر للحركة الخضراء ورئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي وزوج الأخير زهراء رَهنَوَرد. (العربية)