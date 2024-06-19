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عربي-دولي

"لا يمكننا القضاء عليها"... تصريحات هاغاري بشأن حماس تثير غضب نتنياهو

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:45
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري بشأن عدم إمكانية القضاء على "حماس" أغضبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضحت القناة أن "نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت طالبا مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي بتقديم توضيح بشأن تصريحات هاغاري".
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وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري يوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، مشددا على أنه لا يمكن إعادة كل المختطفين بالوسائل العسكرية.
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية قال هاغاري: "حماس فكرة وحزب وهي مغروسة في قلوب الناس ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ"، مضيفا "الكلام عن القضاء على حماس خداع للجمهور".
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "الوعود الفارغة بأن إسرائيل ستتمكن من تدمير حماس، وإعادة لبنان إلى العصر الحجري انكشفت"، مضيفة أن "الجيش غير مستعد لأي سيناريو في غزة أو لبنان".
وجاءت تصريحات هاغاري بعد خطاب للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد فيه بأن غزو الجليل لا يزال على جدول الأعمال، وقال: "جبهة لبنان حجبت قوات العدو عن المشاركة في غزة، وجزء منها قوات نخبة، لأن هناك خوفا لدى العدو من دخول المقاومة إلى الجليل الأمر الذي يبقى مطروحا في حال تطور المواجهة".
ومن جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.
وأضاف: "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق، وعلينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم". (روسيا اليوم)
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