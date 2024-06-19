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عربي-دولي

فرنسا تحاكم امرأتين.. ادعيتا بأن السيدة الأولى متحولة جنسيا

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:57
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بدأت محاكمة امرأتين في فرنسا،  بتهمة الادعاء الكاذب بأن السيدة الأولى، بريجيت ماكرون، متحولة جنسيا، ما أثار شائعات انتشرت عبر الإنترنت واستغلها اليمين المتطرف والمؤمنون بنظريات المؤامرة. 
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ورفعت بريجيت ماكرون دعوى تشهير عام 2022 ضد امرأتين بثتا مقابلة عبر يوتيوب في كانون الأول 2021 زعمتا فيها أن السيدة الفرنسية الأولى كانت ذات يوم رجلا يُدعى "جان ميشال". وانتشر هذا الادعاء على نطاق واسع قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022. 

وتأتي المحاكمة وسط حملات انتخابية محمومة قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس، إيمانويل ماكرون، عقب المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ومثلت أماندين روا، التي تعّرف عن نفسها بأنها وسيطة روحانية أمام المحكمة في باريس، الأربعاء، للإجابة على أسئلة حول مقابلة أجرتها مع الصحفية المستقلة، ناتاشا ري، التي لم تحضر بسبب المرض. 

وكانت روا البالغة 49 عاما أجرت مقابلة مع ري لمدة 4 ساعات على قناتها على يوتيوب تحدثت فيها الصحفية عن "كذبة الدولة" و"الخدعة" التي ادعت أنها كشفتها. 

وقالت روا إن الصحفية كانت تسعى بشكل يائس لمشاركة ما توصلت إليه، مشيرة إلى أنها "أذعنت على مضض لطلبها".

أما فيما يتعلق بمصداقية الادعاءات، فقد أصرت روا على أن ري "قضت 3 سنوات في البحث، وليس الأمر وكأنها سحبته من قبعتها". 

وقالت روا: "أشعر بالأسف لأن هذا الأمر لم تثره وسائل الإعلام الرئيسية وتحقق فيه"، مضيفة أنها لم تستطع "إخفاء" مثل هذا الموضوع "الخطير"،  

ولم يحضر الرئيس البالغ 46 عاما ولا السيدة الأولى البالغة 71 عاما الجلسة في المحكمة.  (الحرة)
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