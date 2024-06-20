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عربي-دولي

من بينهم سيارة فارهة جدًا.. هذه هدايا بوتين لزعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
20-06-2024 | 00:20
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أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيارة ليموزين فاخرة من طراز أوروس روسية الصنع، ومجموعة شاي وخنجر أميرال خلال زيارته الحالية لبيونغ يانغ، وفق ما ذكرته وكالة "تاس".
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ونقلت "تاس" عن يوري يوشاكوف، أحد مساعدي بوتين، قوله إن الرئيس الروسي تلقى بدوره أعمالاً فنية مختلفة تصوره بينها تماثيل نصفية.

واستقبلت حشود مبتهجة واحتفالات فخمة بوتين في العاصمة الكورية الشمالية الأربعاء، حيث عبّر كيم جونغ أون عن "دعمه الكامل" لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وتعهد بعلاقات استراتيجية أقوى مع موسكو.

والسيارة أوروس سينات، المصممة على الطراز القديم على غرار السيارة الليموزين من طراز زيل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، هي السيارة الرئاسية الروسية الرسمية، وقد استقل بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في أيار.

ويُعتقد أن كيم من عشاق السيارات، ولديه مجموعة كبيرة من السيارات الأجنبية الفاخرة التي ربما تم تهريبها، إذ تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصدير السلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية.

وقال مسؤول روسي كبير الشهر الماضي، إن روسيا ستبدأ في صنع سيارات أوروس الفاخرة في مصنع تويوتا السابق في سان بطرسبرغ هذا العام.

وبحسب وكالة التحليل الروسية أوتوستات، بيعت 40 سيارة أوروس في روسيا منذ بداية العام الجاري. (العربية)

عربي-دولي

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