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شهداء وجرحى في قصف منزل في مخيم النصيرات

Lebanon 24
20-06-2024 | 00:55
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إستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت "وفا" عن مصادر طبية استشهاد فلسطينيتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الحساينة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدفت وسط وغرب مدينة رفح وشرق خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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