26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا.. لماذا عرقلتها المانيا؟
Lebanon 24
20-06-2024
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن دول التكتل لم تتوصل إلى اتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا لأن ألمانيا ما تزال تشكل عائقا على الرغم من حذف بند وجدته برلين إشكاليا.
ويناقش مسؤولون من التكتل المؤلف من 27 دولة هذه الحزمة منذ أكثر من شهر.
Advertisement
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر على شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي وخطة لجعل مشغلي الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن انتهاك العقوبات من الشركات التابعة والشركاء في بلدان ثالثة.
وقال دبلوماسيون ومصدر إن تردد ألمانيا يرجع لأسباب منها وجود خلاف داخلي بين وزارة الخارجية ومكتب المستشار الألماني.
وأظهرت مسودة نسخة سابقة من الحزمة أن هذا البند المحذوف كان سيجبر الشركات التابعة على أن "تحظر تعاقديا إعادة التصدير إلى روسيا وإعادة التصدير للاستخدام في روسيا".
ويكثف الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، لكن جهوده يقوضها التحايل على العقوبات عبر دول ثالثة. وكان من الممكن يؤدي إدراج هذا البند إلى تشديد إجراءات الكتلة.
وأضافت المصادر أن السفراء سيستأنفون النقاش اليوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
07:12 | 2024-06-19
19/06/2024 07:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
04:01 | 2024-06-19
19/06/2024 04:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
05:39 | 2024-06-19
19/06/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 03:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:08 | 2024-06-20
تحضيرات "استثنائية".. هكذا يتحضر العراقيون لعيد الغدير
01:08 | 2024-06-20
"قبلها بامتنان"... كيم يهدي بوتين زوجا من كلاب "بونغسان" (صورة)
01:00 | 2024-06-20
حادث كبير... انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الإكوادور يحدث صدمة للناس
00:55 | 2024-06-20
شهداء وجرحى في قصف منزل في مخيم النصيرات
00:50 | 2024-06-20
تقديرا لـ"دوره العظيم"... كوريا الشمالية تمنح بوتين أرفع وسام في الدولة
00:44 | 2024-06-20
أمين عام الناتو: تحالف القوى الاستبدادية يتنامى
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 08:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 08:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 08:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24