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عربي-دولي

حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا.. لماذا عرقلتها المانيا؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 00:59
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قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن دول التكتل لم تتوصل إلى اتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا لأن ألمانيا ما تزال تشكل عائقا على الرغم من حذف بند وجدته برلين إشكاليا.

ويناقش مسؤولون من التكتل المؤلف من 27 دولة هذه الحزمة منذ أكثر من شهر.
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وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر على شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي وخطة لجعل مشغلي الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن انتهاك العقوبات من الشركات التابعة والشركاء في بلدان ثالثة.

وقال دبلوماسيون ومصدر إن تردد ألمانيا يرجع لأسباب منها وجود خلاف داخلي بين وزارة الخارجية ومكتب المستشار الألماني.
وأظهرت مسودة نسخة سابقة من الحزمة أن هذا البند المحذوف كان سيجبر الشركات التابعة على أن "تحظر تعاقديا إعادة التصدير إلى روسيا وإعادة التصدير للاستخدام في روسيا".

ويكثف الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، لكن جهوده يقوضها التحايل على العقوبات عبر دول ثالثة. وكان من الممكن يؤدي إدراج هذا البند إلى تشديد إجراءات الكتلة.

وأضافت المصادر أن السفراء سيستأنفون النقاش اليوم.
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