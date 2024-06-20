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حادث كبير... انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الإكوادور يحدث صدمة للناس

Lebanon 24
20-06-2024 | 01:00
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أعلن وزير الطاقة والتعدين الإكوادوري روبرتو لوكي يوم الأربعاء، أن الإكوادور تعرضت لانقطاع شامل للتيار الكهربائي بسبب عطل أصاب شبكة الكهرباء.
وقال لوكي في حسابه على منصة "إكس": "هناك خلل في خطوط النقل، مما تسبب في سلسلة من الانقطاعات، لذا لا توجد كهرباء في جميع أنحاء البلاد"، وأضاف: "نركز جميع جهودنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
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وبدأت الكهرباء بالعودة تدريجيا على الأقل في العاصمة كيتو بعد حوالي ساعة من الانقطاع المفاجئ الذي أثار ذعر ركاب مترو كيتو حيث توقفت القطارات واضطر الآلاف إلى الإخلاء.
وتوقفت إشارات المرور عن العمل، وتولى رجال الشرطة إدارة التقاطعات للحفاظ على بعض النظام في مدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وقال عمدة كيتو بابيل مونيوز عبر منصة "إكس": "يبدو أن الحادث كان كبيرا لأن أثره انعكس حتى على مترو الأنفاق، الذي لديه نظام منفصل خاص به".
وضربت الفوضى المرورية أيضا مدينة غواياكيل الكبيرة على ساحل المحيط الهادئ، وتقطعت السبل بالناس في مصاعد المباني المكتبية والسكنية.
وعانت الإكوادور من انقطاعات مبرمجة للكهرباء في نيسان الماضي بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه في محطات الطاقة الكهرومائية القديمة. وقد انتهت هذه الخدمة المتقطعة في أيار عند وصول موسم الأمطار. (روسيا اليوم)
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