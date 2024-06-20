مناطق سكنية غمرتها المياه.. مدينة صينية تتعرّض لأسوأ فيضان منذ عام 1998

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تعرضت مدينة قويلين في منطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم جنوبي الصين، لأسوأ فيضانات منذ عام 1998.وبحسب ما أفاد به موقع "بينباي" الصيني، فقد ارتفع منسوب المياه في أنهار قويلين في 19 حزيران الجاري، بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة إلى 148.55 متر، وتخطى مستوى 148.4 متر المسجل خلال الفيضان الكارثي عام 1998.وتم إغلاق المدارس والمواقع السياحية في المدينة وإجلاء 69 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات.وتعد مدينة قويلين التي يقطنها نحو 5 ملايين شخص واحدة من المناطق السياحية الأكثر شعبية في الصين. (روسيا اليوم)