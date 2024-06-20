جلدها وأرغمها على عدّ الضربات.. رجل يعذّب طفلة بسوريا بطريقة وحشية وفيديو يوثق!

أثار مقطع فيديو مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لرجل سوري يعذب طفلة صغيرة لا تكاد تبلغ التاسعة من عمرها بطريقة وحشية، موجة غضب واسعة.

وبحسب روّد المواقع، فإن الرجل يدعى أحمد إبراهيم، وهو زوج والدة الطفلة اليتيمة التي كان يعذّبها بالضرب بعصا وهي مقيدة اليدين والقدمين وسط صراخها وبكائها، وفق ما أظهر الفيديو، أما الصغيرة فتدعى شهد نصار، وهي يتيمة الأب، وكانت تقيم مع إبراهيم زوج والدتها الذي واظب على تعذيبها في منزله ببلدة الفوعة الواقعة بريف محافظة إدلب قبل أن يتم نقلها إلى مدينة عفرين قبل حوالي 40 يوماً من تداول المقطع المصوّر، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وظهرت الطفلة في الفيديو المروع وهي تعد الضربات بعد أن أرغمها المعتدي على فعل ذلك، فيما بلغت عدد الضربات 50 جلدة، بحسب المقطع المصوّر.