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عربي-دولي

هجمات على خزانات نفط في روسيا.. واصابع الاتهام توجه لأوكرانيا

Lebanon 24
20-06-2024 | 02:48
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أفادت السلطات الروسية، بأن مناطق عدة في روسيا استهدفت ليلا بهجمات شنت بواسطة مسيّرات أوكرانية واستهدفت خصوصا خزانات نفط ما أدى إلى مقتل امرأة.

وضربت المسيّرات خصوصا مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد، حيث قتلت امرأة على ما أفاد حاكم المنطقة، فينيامين كوندراتييف.
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وكتب كوندراتييف عبر تلغرام: "خلال الليل استهدف هجوم إجرامي لنظام كييف سفلايانسك-نا-كوبان. وقد دُمر منزل بالكامل. وللأسف قتلت امراة من سكان المنطقة".

وأكد المصدر نفسه اعتراض 15 مسيّرة وتدميرها في جمهورية أديغيا وفي مناطق بريانسك وكراسنودار وروستوف وبيلغورود وأرولوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليل أفشلنا محاولة لنظام كييف لشن هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات جوية ضد مواقع في الأراضي الروسية".

وباستثناء كراسنودار، استهدفت الهجمات خصوصا خزانات نفط على ما ذكرت السلطات المحلية. ففي جمهورية أديغيا في جنوب البلاد اندلع حريق في مصفاة للنفط في بلدة إينيم "إثر هجوم بمسيّرة" على ما كتب الحاكم مراد كومبيلوف عبر تلغرام مؤكدا السيطرة على الحريق سريعا.

وفي منطقة تامبوف في وسط البلاد اندلعت النيران صباحا في خزان في مصفاة كبيرة للنفط في بلدة بلاتونوفكا جراء هجوم بمسيّرة "على الأرجح" على ما كتب الحاكم ماكسيم إيغوروف عبر تلغرام.

وتتعرض أوكرانيا منذ أكثر من سنتين لغزو روسي وترد بانتظام من خلال مهاجمة مناطق روسية مستهدفة خصوصا منشآت طاقة.

ووعدت كييف بنقل القتال إلى دال الأراضي الروسية ردا على عمليات قصف كثيرة لمناطقها.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، الخميس، عبر تطبيق تلغرام إن هجوما شنته روسيا خلال الليل ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في 4 مناطق أوكرانية.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عمال في إحدى منشآت الطاقة المتضررة فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المستهلكين.
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