في روسيا.. البرلمانيون يقترحون استحداث شرطة الدراجات الكهربائية

اقترح مجلس الدوما الروسي استحداث شرطة السكوتر الكهربائية (الدراجات الكهربائية) في المدن الروسية الكبرى.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن نائب رئيس مجلس الدوما من فصيلة "الشعب الجديد" البرلمانية فلاديسلاف دافانكوف وجّه الاقتراح بهذا الشأن إلى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.

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وأشار البرلماني في رسالته إلى أن وحدات الشرطة الخاصة كان من شأنها مراقبة مراعاة قواعد المرور من قبل الذين يستقلون الدراجات الكهربائية، بالإضافة إلى القيام بدوريات الدرجات الكهربائية في الأماكن العامة الأكثر شعبية في موسكو والمدن الروسية الأخرى.

وأشار دافانكوف أيضا إلى أنه لا توجد حاليا رقابة كافية على الامتثال لقواعد الأمان من قبل سائقي الدراجات الكهربائية.

وقال: "إن الشرطة تكتفي في الوقت الراهن بمصادرة الدراجات الكهربائية التي وضعت في مواقف السيارات والدرجات بشكل غير صحيح. وفي الآونة الأخيرة، سجل اتخاذ مثل هذه الخطوات، على وجه الخصوص، في سانت بطرسبرغ".

أما شرطة المرور في يكاترينبورج فاقترحت مكافحة الدراجات الكهربائية بمساعدة مطبات السرعة. ومنذ بداية العام أصيب 29 شخصا في عاصمة منطقة الأورال (يكاترينبرج) بسبب الدراجات الكهربائية.