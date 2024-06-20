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عربي-دولي

احتسوا كحولا مغشوشا... مصرع 29 شخصا في الهند

Lebanon 24
20-06-2024 | 03:18
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لقي 29 شخصا مصرعهم ونقل العشرات إلى المستشفيات بعد احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند.


وقال إم إس براسانث، كبير مسؤولي المنطقة، لوكالة أنباء "برس ترست" الهندية، اليوم الخميس، إن الحادث وقع في منطقة كالاكوريشي بالولاية، حيث يعالج أكثر من 100 شخص في مستشفيات مختلفة. وأضاف أن عدد الذين هم في حالة حرجة يتغير باستمرار، مما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.
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انتشرت سيارات إسعاف وأطباء ومتخصصون من المناطق المجاورة في المنطقة.
من جهته كتب رئيس وزراء الولاية إم كيه ستالين في منشور على منصة "إكس" أنه تم القبض على المتورطين في الجريمة، كما تم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في منعها. وأضاف أن مثل هذه الجرائم التي تدمر المجتمع سيتم قمعها بقبضة من حديد.
وفي عام 2022 توفي أكثر من 30 شخصا في شرق الهند بعد تناول مشروبات كحولية ملوثة تم بيعها دون ترخيص. وفي عام 2020 توفي 120 شخصا على الأقل بعد تناول مشروبات كحولية مزيفة في ولاية البنجاب شمال البلاد. (روسيا اليوم)
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