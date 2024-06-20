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عربي-دولي

"خطوة غير حكيمة"... طهران تدين إدراج كندا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

Lebanon 24
20-06-2024 | 04:19
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دانت الخارجية الإيرانية إدراج كندا الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، واعتبرت هذا الإجراء "خطوة غير حكيمة وذات دوافع سياسية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "الإجراء الذي اتخذته كندا لن يكون له أي تأثير على القوة الشرعية والرادعة للحرس الثوري"، مضيفا أن طهران تحتفظ بحق الرد وفقا لذلك على القائمة.
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وأضاف كنعاني: أن "هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف مثيري الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب".
وشدد على أن "الحرس الثوري هو مؤسسة سيادية انبثقت من صميم الشعب الإيراني ولها هوية رسمية وقانونية مستمدة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مسؤولة إلى جانب أركان أخرى من القوات المسلحة عن حراسة الأمن الوطني وحدود البلاد، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة عن طريق مواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة".

وأدرجت السلطات الكندية أمس الأربعاء، الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية. (روسيا اليوم)
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