واشنطن ستتخلى قريبا عن زيلينسكي وهذا بديله.. موسكو تفجر مُفاجأة!

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فجرت موسكو معلومات جديدة في محاولة منها لبث الشقاق بين أوكرانيا وحليفتها الأولى الولايات المتحدة.فقد زعمت المخابرات الروسية أن البيت الأبيض سيُغلق قريباً "مشروع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي حيث لم تعد له أي فائدة".كما أشارت إلى أن واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي قريباً، وفق ما نقلت وكالة تاس اليوم الخميس.إلى ذلك، زعمت المخابرات الروسية أن أميركا تريد قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بديلا من زيلينسكي. (العربية)