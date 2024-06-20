شارك في هجوم 7 تشرين الأول.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قناصا من قوات النخبة في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عناصره تمكنوا من اغتيال قناص قيادي في حركة "حماس"، مبينا أنه كان قائدا لقوات النخبة وشارك في هجوم 7 تشرين الأول.

وأوضح الجيش في بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية للجيش والشاباك، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بضربة دقيقة ومحددة الهدف لتصفية أحمد حسن سلامة السواركة في منطقة بيت حانون شمال غزة.



وقال إن "السواركة كان قائد فرقة في قوات النخبة، تسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل ونفذ هجمات في 7 تشرين الأول، كما أنه قاد وأدار عمليات القناصة في منطقة بيت حانون وشارك في هجمات حماس على قوات الجيش الإسرائيلي".



وأضاف: "بعد عملية بحث مكثفة، تم التعرف على السواركة من قبل قوات الجيش وتم القضاء عليه في منطقة بيت حانون"، مؤكدا أن "قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة وسط قطاع غزة. وخلال اليوم الماضي، قصفت القوات الجوية والمدفعية موقعا لإطلاق قذائف الهاون يستخدم لإطلاق النار على قوات الجيش". (روسيا اليوم)