Advertisement

عربي-دولي

شارك في هجوم 7 تشرين الأول.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتياله قناصا من قوات النخبة في "حماس"

Lebanon 24
20-06-2024 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1213911-638544828605360196.png
Doc-P-1213911-638544828605360196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عناصره تمكنوا من اغتيال قناص قيادي في حركة "حماس"، مبينا أنه كان قائدا لقوات النخبة وشارك في هجوم 7 تشرين الأول. 
 
وأوضح الجيش في بيان أنه بناء على معلومات استخباراتية للجيش والشاباك، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بضربة دقيقة ومحددة الهدف لتصفية أحمد حسن سلامة السواركة في منطقة بيت حانون شمال غزة.

وقال إن "السواركة كان قائد فرقة في قوات النخبة، تسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل ونفذ هجمات في 7 تشرين الأول، كما أنه قاد وأدار عمليات القناصة في منطقة بيت حانون وشارك في هجمات حماس على قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "بعد عملية بحث مكثفة، تم التعرف على السواركة من قبل قوات الجيش وتم القضاء عليه في منطقة بيت حانون"، مؤكدا أن "قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة وسط قطاع غزة. وخلال اليوم الماضي، قصفت القوات الجوية والمدفعية موقعا لإطلاق قذائف الهاون يستخدم لإطلاق النار على قوات الجيش". (روسيا اليوم) 
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2024-06-20
09:29 | 2024-06-20
09:14 | 2024-06-20
09:06 | 2024-06-20
09:00 | 2024-06-20
08:28 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24