هجوم روسي يلحق أضراراً بمحطة كهرباء أوكرانية

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تضررت محطة كهرباء أوكرانية جراء هجوم روسي واسع، على ما ذكرت شركة "ديتيك" DTEK الخاصة.وأوضحت الشركة في بيان "ليلة صعبة جديدة لقطاع الطاقة الأوكراني. هاجم الروس إحدى محطات ديتيك الحرارية" ما ألحق "أضرارا جسيمة" وتسبب بإصابة ثلاثة موظفين.وقالت إنه الهجوم الواسع السابع على محطات كهرباء أوكرانية في الأشهر الثلاثاء الأخيرة.وتشن موسكو في الأشهر الأخيرة عمليات قصف كثيف على المواقع الرئيسية لانتاج الكهرباء وتوزيعها في أوكرانيا وقد دمرت بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نصف قدرة البلاد في هذا المجال.وقالت شركة أوكرنيرغو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا صباح الخميس إن "ضربة واسعة استهدفت منشآت مدنية للطاقة" خلال الليل.