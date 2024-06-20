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عربي-دولي

خبر مهمّ... هذا ما سيحصل في أوكرانيا خلال الصيف!

Lebanon 24
20-06-2024 | 05:43
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أكد الجنرال أرنود ستالمان، قائد القوات الجوية الهولندية، أنه يتوقع أنه "في وقت ما هذا الصيف، ستحلق طائرات مقاتلة من طراز "F-16" أخيراً في سماء أوكرانيا".

وقال ستالمان، وهو يتحدث أمام طائرتين من طراز "إف-16" في قاعدة عسكرية في جنوب هولندا، حيث بدأ للتو برنامج حديث لتدريب مدربي القوات الجوية الأوكرانية على صيانة الطائرات: "في هذا الصيف تقريبا، كل شيء جاهز"، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".
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وتعهدت بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج بتزويد أوكرانيا بحوالي 80 مقاتلة من طراز F-16 أميركية الصنع، وهي الطائرات التي تطلبها القوات الأوكرانية منذ أكثر من عام. لكن البرنامج تأثر بسبب تأخير التسليم والتدريب.

وقال الجنرال الهولندي إن تدريب الطيارين على تشغيل الطائرة لم يكن بسيطا، مضيفا "لا يقتصر الأمر على الطيارين الذين يحتاجون إلى التدريب؛ حيث يحتاج الفنيون والمشرفون أيضا تعليمات شاملة. نحن نقدم تدريبا شاملا للتأكد من قدرتهم على صيانة الطائرة بشكل فعال".

كما كشف وزير الدفاع الهولندي، كاجسا أولونغرين، أن أولى الشحنات من هذه الطائرات يجب أن تصل إلى أوكرانيا هذا الصيف.

كما رفض أولونغرين الانتقادات بشأن تأخير التسليم، وسط تقارير تفيد بأن كييف محبطة من وتيرة تدريب الطيارين.

وأبرز: "أتفهم تماما الموقف الأوكراني، فهم يريدون القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نقوم بالأمر بأسرع ما يمكن، ونحن في الواقع نزيد من قدراتنا".
المصدر: "سكاي نيوز
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