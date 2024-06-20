Advertisement

عربي-دولي

وفاة عروس في ليلة زفافها... ماذا حصل معها داخل الكنيسة؟

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1213934-638544860483741831.jpg
Doc-P-1213934-638544860483741831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد مركز بني مزار في محافظة المنيا جنوب مصر، وفاة عروس في ليلة زفافها.

وفوجئ المدعوون خلال حفل زفاف داخل إحدى كنائس المدينة بشعور العروس بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة.
Advertisement
وتبيّن أن العروس أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها. (العربية)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2024-06-20
09:29 | 2024-06-20
09:14 | 2024-06-20
09:06 | 2024-06-20
09:00 | 2024-06-20
08:28 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24