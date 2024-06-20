وفاة عروس في ليلة زفافها... ماذا حصل معها داخل الكنيسة؟

شهد مركز بني مزار في محافظة المنيا جنوب مصر، وفاة عروس في ليلة زفافها.



وفوجئ المدعوون خلال حفل زفاف داخل إحدى كنائس المدينة بشعور العروس بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة.

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وتبيّن أن العروس أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها. (العربية)