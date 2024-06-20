Advertisement

عربي-دولي

محكمة سويدية برأت ضابطاً سورياً من تهمة ارتكاب جرائم حرب

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1213947-638544875872089469.jpg
Doc-P-1213947-638544875872089469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برأت محكمة في ستوكهولم ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية.

ورأت المحكمة في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أنه "لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو ارتكبت هجمات مخالفة للقانون الدولي ومن غير المؤكد أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:35 | 2024-06-20
09:29 | 2024-06-20
09:14 | 2024-06-20
09:06 | 2024-06-20
09:00 | 2024-06-20
08:28 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24