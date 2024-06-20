محكمة سويدية برأت ضابطاً سورياً من تهمة ارتكاب جرائم حرب

برأت محكمة في ستوكهولم ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية.



ورأت المحكمة في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أنه "لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو ارتكبت هجمات مخالفة للقانون الدولي ومن غير المؤكد أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب".

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