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إقتصاد

بسبب درجات الحرارة.. الكويت تنشر مواعيد قطع الكهرباء

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:39
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة في الكويت، اليوم الخميس، عن قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، في ظل عدم قدرة محطات التوليد على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة.
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ونشرت الوزارة، جداول بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الذروة تباعا من الساعة 11:00 صباحا إلى 5:00 مساء لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك.

وأضاف البيان أنه "سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي". (سكاي نيوز)

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