بالفيديو.. جنديّ إسرائيليّ يضع شعراً مستعاراً داخل صالون حلاقة مدمّر في رفح

انتشر فيديو جديد عبر مواقع التواصل، يُظهر جنديين إسرائيليين يلهوان في صالون حلاقة مدمر في رفح.



وجلس أحدهما على الكرسي، وبعد دقائق، لبس شعراً مستعاراً طويلاً، ومن ثم خرج من الصالون. (روسيا اليوم)