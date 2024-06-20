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عربي-دولي
مفاجأة.. كم يبلغ عدد الرهائن الأحياء لدى "حماس"؟
Lebanon 24
20-06-2024
|
12:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مسؤولين أميركيين قدّروا أن عدد الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة لدى حركة حماس هو 50 فقط.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤولين، قولهم إنه من بين 116 رهينة يُعتقد أن حماس تحتجزهم في غزة، لا يزال 50 فقط على قيد الحياة.
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ويقدر التقييم، الذي يستند إلى معلومات مستمدة من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، عدد الرهائن القتلى بــ66، وهو رقم أعلى بكثير مما أكدته إسرائيل علنا.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، إن 41 رهينة قتلوا في الأسر استنادا إلى معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات العاملة في غزة.
وقال رئيس الفريق الطبي لمنتدى الرهائن والعلاقات المفقودة جاغاي ليفين لـ"وول ستريت جورنال"، إن "هناك سببا للقلق الشديد" بخصوص الرهائن المحتجزين في غزة.
وأضاف: "يبدو أن المزيد من الرهائن يموتون أو يتعرضون للخطر أو يصابون بأمراض خطيرة كل أسبوع".
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