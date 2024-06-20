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إقتصاد

وزير المالية التركي: نُريد الحفاظ على شركائها التجاريين الأساسيين مثل أوروبا

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:17
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قال وزير المالية التركية محمد شيمشك، إنّ "تركيا تُريد الحفاظ على شركائها التجاريين الأساسيين مثل أوروبا، بدلا من الابتعاد عنهم والانضمام إلى دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل فيما يسمى بمجموعة "بريكس".
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وفي حديثه في فعالية في لندن، نظمها مركز "تشاتام هاوس للأبحاث"، قال شيمشك إن مجموعة "بريكس" هي في الأساس "منصة حوار" حاليا أكثر من  كونها تكتلا اقتصاديا رسميا مثل الاتحاد الأوروبي الذي قالت تركيا إنها ترغب في الانضمام إليه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يظل شريكنا الأساسي في ما يتعلق بالاستثمارات التجارية وتدفقات السياحة لذلك لا يمكننا تحمل تبعات النأيّ عنه". (سكاي نيوز)

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